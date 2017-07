Visa boekt fors meer winst

Donderdag 20 juli 2017 22:31

SAN FRANCISCO (ANP) - Visa heeft de afgelopen drie maanden opnieuw geprofiteerd van de gestegen uitgaven van consumenten, geholpen door de overname van Visa Europe. De creditcardmaatschappij zag de winst mede daardoor flink stijgen, zo bleek donderdag uit een kwartaalupdate van het bedrijf.

De onderneming profiteerde wederom van de verschuiving van consumentenuitgaven van cash naar elektronische middelen. Qua betalingsvolume werd een plus van bijna 40 procent gemeten.

De nettowinst steeg in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar naar 2,1 miljard dollar. Een jaar eerder bleef 412 miljoen dollar over. Destijds maakte het aanzienlijke kosten voor de overname van Visa Europe. De opbrengsten stegen van 3,6 miljard naar 4,6 miljard dollar. Ook deze stijging is grotendeels toe te schrijven aan Visa Europe.