Philips Lighting onderuit op Damrak

Vrijdag 21 juli 2017 09:19

AMSTERDAM (ANP) - Het aandeel Philips Lighting ging vrijdag in de uitverkoop op het Damrak na publicatie van de resultaten. Ook Accell werd lager gezet. De Amsterdamse effectenbeurs begon de dag met verlies. De andere Europese beurzen openden overwegend lager. De duurdere euro bleef daarbij drukken op de aandelenkoersen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,2 procent lager op 525,32 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 815,10 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs leverden tot 0,3 procent in. Londen noteerde een fractie hoger.

In de MidKap kelderde Philips Lighting meer dan 8 procent. Het verlichtingsbedrijf boekte in het tweede kwartaal meer winst, maar de omzet stond nog altijd onder druk. Bij de kleinere bedrijven zakte Accell 5 procent. De fietsenfabrikant zag de winst in de eerste helft van het jaar met bijna 23 procent dalen.