Beursblik: UBS verhoogt koersdoel TomTom

Vrijdag 21 juli 2017 10:51 Koersdoel naar 11,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft vrijdag het koersdoel voor TomTom verhoogd van 9,70 naar 11,00 euro met een ongewijzigde koopaanbeveling.De analisten van UBS rekenen op een goed 2017 voor TomTom, met nieuwe orders voor Automotive, waarin de navigatiespecialist een sterke marktpositie heeft.Ook is de Zwitserse bank te spreken over de samenwerking met Baidu, wat een eerste stap is naar omzet in China, aldus de analisten.Verder zal de transformatie naar zelfstandig rijden betekenen dat TomTom meer terugkerende omzet zal kunnen genereren.De omzetdaling uit de verkoop van navigatiekastjes en het sportsegment, waarvan momenteel de strategische opties worden onderzocht, zal nog niet dit jaar kunnen worden opgevangen door Telematics. Deze omslag komt volgens UBS vermoedelijk in 2018.UBS verhoogde vooral de ramingen voor TomTom na 2018.Op een vlak Damrak koerste het aandeel TomTom vrijdag 1,3 procent lager naar 9,51 euro.Door: ABM Financial News.