Opnieuw winstwaarschuwing Gemalto

Vrijdag 21 juli 2017 22:44 Miljoenenafschrijving in halfjaar vanwege verslechterde vooruitzichten op SIM markt.(ABM FN-Dow Jones) Gemalto heeft in het tweede kwartaal van 2017 een lagere omzet behaald en deed een miljoenenafschrijving vanwege de verslechterde vooruitzichten binnen de SIM markt. Dit bleek vrijdagavond uit voorlopige cijfers van de Franse digitale beveiliger.De omzet van Gemalto kwam in de periode 9 procent lager uit op 742 miljoen euro. Het concern had eerder al de verwachting uitgesproken dat de omzet in het tweede kwartaal 8 tot 10 procent lager uit zou vallen op jaarbasis, wanneer gerekend tegen constante wisselkoersen.De operationele winst, die Gemalto in een verwachting bij de eerste kwartaalcijfers inschatte tussen de 90 en 100 miljoen euro, komt vermoedelijk uit op 93 miljoen euro voor het halfjaar, zei het bedrijf vrijdag.In de verslagperiode deed Gemalto een afschrijving van circa 420 miljoen euro vanwege "de verslechterde vooruitzichten binnen de SIM markt."Weer winstwaarschuwingRekende Gemalto drie maanden geleden nog op een operationele winst van tussen de 300 miljoen en 350 miljoen euro in de tweede helft van 2017, sprak het concern vrijdag de verwachting uit dat die winst uitkomt in een bandbreedte van tussen de 200 miljoen en 230 miljoen euro."Vooruitkijkend verwachten we dat de dubbelcijferige krimp bij Payment in de regio Americas en bij SIM in het tweede kwartaal ook de rest van het jaar aanhoudt", zei het concern vrijdag verder. De daling wordt volgens Gemalto wel gecompenseerd door een snellere omzetgroei bij Enterprise, Machine-to-Machine en Government, waardoor de omzet in de tweede jaarhelft naar verwachting stabiel zal blijven op jaarbasis, aldus de digitale beveiliger.Het aandeel Gemalto sloot vrijdag 0,1 procent lager op 55,00 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 21, 2017 16:44 ET (20:44 GMT)