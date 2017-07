Ondernemingsraad VW eist uitleg over kartel

Zondag 23 juli 2017 14:28

WOLFSBURG (ANP/DPA) - De ondernemingsraad van Volkswagen wil zo snel mogelijk in de komende week opheldering van de raad van toezicht van de autobouwer over de berichten over een grootschalig Duits autokartel. Ook moeten leidinggevenden een toelichting geven aan medewerkers.

Het Duitse weekblad Der Spiegel meldde vrijdag dat Volkswagen, BMW, Daimler, Porsche en Audi jarenlang verboden prijsafspraken hebben gemaakt. Consumenten zouden daar de dupe van zijn geweest.

De beurskoersen van de bedrijven kregen vrijdag een tik na de publicatie. Premier Stephan Weil van de Duitse deelstaat Nedersaksen vroeg ook al om een verklaring. Weil is lid van de raad van toezicht, die volgens de ondernemingsraad nog niet is geïnformeerd.