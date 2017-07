MarketAxess kiest voor Amsterdam na brexit

Zondag 23 juli 2017 15:48

LONDEN (ANP) - MarketAxess, een van de grootste obligatiehandelsplatforms ter wereld, heeft Amsterdam gekozen als basis in de Europese Unie voor na de brexit. Dat zegt topman Rick McVey zondag in een interview met de Britse zakenkrant Financial Times.

De Amerikaanse onderneming met een marktwaarde van ruim 7 miljard dollar wil een vestiging in Amsterdam om op die manier toegang te houden tot de Europese eenheidsmarkt. De centrale ligging in Europa en de opstelling van Nederlandse toezichthouders ten opzichte van handelsplatforms gaven de doorslag.

MarketAxess is het eerste handelshuis dat openheid van zaken geeft over zijn plannen na de brexit. Veel banken en verzekeraars deden dat al wel en lijken minder gecharmeerd van Amsterdam, vanwege de Nederlandse bonusregels. Vrijdag maakte Bank of America nog bekend in verband met de brexit zijn Europese hoofdkantoor in Dublin te vestigen.