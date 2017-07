VEB vraagt SBM Offshore om opheldering

Zondag 23 juli 2017 22:48 Verkoop Turritella grote verrassing.(ABM FN-Dow Jones) De Vereniging van Effectenbezitters heeft SBM Offshore om uitleg gevraagd vanwege de verkoop van FPSO Turritella aan Royal Dutch Shell.De FPSO werd verkocht voor 1 miljard dollar, nadat Shell een optie daartoe lichtte.De Turritella wordt ingezet op het Stones project van Shell in de Golf van Mexico, en is eigendom van een joint venture waarin SBM Offshore een belang van 55 procent heeft, Mitsubishi Corporation 30 procent en Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 15 procent.De transactie wordt naar verwachting begin 2018 afgerond, zodat er voldoende tijd is voor een ordentelijke overdracht.De verkoop kwam volgens de VEB als een verrassing. Het jaarverslag en de kwartaalrapportages van SBM Offshore melden namelijk niets over het bestaan van een dergelijke optie.De VEB stelde middels een brief 11 vragen aan de Schiedamse oliedienstverlener. Onder meer over de keuze voor het opnemen van de optie in het contract met Shell, maar deze niet te melden aan aandeelhouders. Ook wil de belangenbehartiger weten hoe de verkoopprijs tot stand kwam.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 23, 2017 16:48 ET (20:48 GMT)