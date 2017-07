Beursblik: Societe Generale zet Gemalto op verkooplijst

Maandag 24 juli 2017 08:19 Koersdoel omlaag naar 48,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) Société Générale heeft het advies op Gemalto verlaagd van Houden naar Verkopen, terwijl het koersdoel neerwaarts werd bijgesteld van 60,00 naar 48,00 euro. Dit bleek maandagochtend uit een analistenrapport.Vrijdagavond kwam de Franse digitale beveiliger met voorlopige halfjaarcijfers. De ontwikkeling van de omzet en de winst waren weliswaar redelijk in lijn met hetgeen was verwacht, maar het concern moest een afschrijving van circa 420 miljoen euro doen vanwege "de verslechterde vooruitzichten binnen de SIM markt."Belangrijker nog was de derde winstwaarschuwing voor dit jaar die Gemalto gaf. Rekende de digitale beveiliger drie maanden geleden nog op een operationele winst tussen de 300 miljoen en 350 miljoen euro in de tweede helft van 2017, sprak het concern vrijdagavond de verwachting uit dat die winst uitkomt in een bandbreedte tussen de 200 miljoen en 230 miljoen euro.Volgens Société Générale kampt Gemalto met structurele risico's voor het bedrijfsmodel met eveneens structurele risico's bij de SIM tak, waar "er geen verdere zichtbaarheid is binnen de huidige mix", aldus de Franse bank."Payment kampt nog steeds met tegenwind, zeker in Amerika", stelden de analisten verder. Ook is het totaal niet duidelijk wanneer daar een ommekeer plaats zal vinden.Op basis van een verwachte verdere afname van de winstgevendheid dit jaar, met geen uitzicht op herstel tot 2018, stelden de analisten hun winstramingen voor de periode 2017 tot en met 2019 neerwaarts bij met 22 procent.Het aandeel Gemalto sloot vrijdag 0,1 procent lager op 55,00 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 24, 2017 02:19 ET (06:19 GMT)