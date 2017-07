'Maandag populairste dag voor banenjacht'

Maandag 24 juli 2017 12:47

AMSTERDAM (ANP) - Het zoeken naar een nieuwe baan is vooral aan het begin van de werkweek populair. Uit onderzoek van vacaturesite Indeed onder werkzoekenden in zes Europese landen blijkt de maandag het populairst. Ook op dinsdag wordt nog veel gezocht. In de weekeinden valt de banenjacht grotendeels stil.

De vacaturesite deed onderzoek naar ,,relevante zoekopdrachten" die in 2016 via de websites in België, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Nederland werden uitgevoerd.

Opvallend was dat Nederlanders, maar ook Ieren en Britten met name 's avonds naar een nieuwe baan uitkijken. Duitsers gaan hier volgens Indeed het vroegst op de dag mee aan de slag.