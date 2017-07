Core Laboratories voldoet aan eigen winstverwachting

Dinsdag 25 juli 2017 07:07 Omzet wel onder de maat.(ABM FN-Dow Jones) Core Laboraties heeft in het tweede kwartaal van 2017 meer winst en omzet behaald dan een jaar eerder, maar de resultaten voldeden niet volledig aan de eigen afgegeven verwachting voor de periode. Dit meldde het bedrijf met beursnotering in New York en Amsterdam maandagavond laat.De nettowinst van de analist van oliereserves steeg op jaarbasis van 16,6 miljoen naar 22,7 miljoen dollar, of 0,51 per aandeel.Voor het tweede kwartaal rekende het bedrijf op een winst per aandeel van 0,48 tot 0,52 dollar.De omzet van 163,9 miljoen dollar bleef evenwel onder de afgegeven verwachting van 165 miljoen tot 170 miljoen dollar.De omzetstijging van 10,7 procent op jaarbasis en 3,9 procent op kwartaalbasis kwam voor rekening van de tak Production Enhancement. De divisie Reservoir Description zag de omzet dalen.Het operationele inkomen van 29,4 miljoen dollar betekende een marge van 18 procent. Dat was een verbetering van 250 basispunten.OutlookVoor het derde kwartaal mikt Core Laboratories op een omzet van tussen de 165,5 miljoen en 170 miljoen dollar.Het operationele inkomen zal uitkomen tussen de 30,9 miljoen en 33,5 miljoen dollar wat moet leiden tot een marge van 19 procent. De winst per aandeel in het derde kwartaal schat het concern in tussen 0,54 en 0,56 dollar.Verder zal de vrije kasstroom boven de nettowinst uitkomen waardoor Core Laboratories verwacht zijn aandeleninkoopprogramma voort te zetten.Het kwartaaldividend werd vastgesteld op 0,55 dollar per aandeel.Het aandeel Core Laboratories sloot maandag in Amsterdam 0,6 procent hoger op 106,30 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 25, 2017 01:07 ET (05:07 GMT)