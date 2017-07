Winst Sanoma bijna gehalveerd

Dinsdag 25 juli 2017 08:21

HOOFDDORP (ANP) - Mediaconcern Sanoma, dat onlangs televisiebedrijf SBS verkocht aan John de Mol, heeft fors minder winst geboekt in het tweede kwartaal van dit jaar. Dat blijkt uit een dinsdag verschenen halfjaarbericht.

De nettowinst kwam uit op 50,8 miljoen euro in het afgelopen kwartaal, bijna de helft (47,6 procent) minder vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Over de eerste zes maanden van het jaar leed het moederbedrijf van onder meer de Nederlandse tijdschriften Libelle en Donald Duck en nieuwssite nu.nl een verlies van ruim 372 miljoen euro. Sanoma moest in het eerste kwartaal van dit jaar een flinke afschrijving in de boeken zetten voor de verkoop van de Nederlandse SBS-televisiezenders.

De omzet van het concern daalde in het tweede kwartaal met bijna 2 procent tot 441,4 miljoen euro.

Sanoma houdt vast aan zijn verwachtingen voor heel het jaar, ondanks de ,,iets tegenvallende'' advertentiemarktontwikkeling in Finland. De onderneming voorziet dat de omzet in heel 2017 stabiel blijft en dat het bedrijfsresultaat hoger zal zijn dan 10 procent.