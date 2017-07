Aziatische beurzen licht lager

Dinsdag 25 juli 2017 08:21

TOKIO (ANP) - De aandelenbeurzen in het Verre Oosten lieten dinsdag een overwegend licht lager beeld zien. De koersuitslagen bleven beperkt. Beleggers waren vooral in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank begint later op de dag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering.

In Tokio sloot de Nikkei 0,1 procent lager op 19.955,20 punten. De Japanse exportbedrijven gingen overwegend omhoog door een lichte daling van de Japanse yen. De handel in Tokio wordt de laatste tijd vooral bepaald door de koers van de yen, die flink in waarde is gestegen ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Een duurdere yen drukt op de Japanse exporteurs doordat hun producten in het buitenland duurder worden.

De Hang Seng-index in Hongkong en de beurs in Shanghai noteerden tussentijds 0,1 procent lager. De Kospi in Seoul zakte 0,4 procent. De All Ordinaries in Sydney was een positieve uitschieter en eindigde 0,8 procent in de plus.