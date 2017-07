Update: onderliggende omzetgroei Randstad meevaller

Dinsdag 25 juli 2017 08:37 Groeiversnelling voor uitzender.(ABM FN-Dow Jones) Randstad heeft in het tweede kwartaal van 2017 meer groei behaald dan voorzien dankzij vooral goede prestaties in Europa. Dit bleek dinsdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de uitzender.In het tweede kwartaal nam de omzet met bijna 15 procent toe van 5.108 miljoen naar 5.866 miljoen euro. Analisten raamden de omzet voorafgaand aan de cijfers op 5.781 miljoen euro.Vorig jaar in dezelfde periode groeide de omzet nog met 6,1 procent.Gerekend naar werkdag, een volgens analisten betere indicatie, nam de omzet met maar liefst 9,3 procent toe. Hier mikten de analisten voorafgaand op 6,8 procent. Vorig kwartaal lag deze groei op 6,4 procent en vorig jaar op 3,1 procent.CEO Jacques van den Broek wees er op dat de omzetgroei versnelde naar het hoogste niveau sinds 2011, "gedreven door een dubbelcijferige groei in Europa". Maar ook in de rest van de wereld verbeterde het momenten, aldus de topman, terwijl de groei in Noord-Amerika stabiel was.De onderliggende groei in Europa bedroeg 11 procent, waar dit in Noord-Amerika 1 procent was en 12 procent in de rest van de wereld.Bij de cijfers over het eerste kwartaal liet Randstad al weten dat de volumetrends in april duidelijk een voortzetting waren van die in maart.In een toelichting tegen ABM Financial News zei CFO Robert Jan van de Kraats dat in Europa "duidelijk een versnelling" zichtbaar was, en dan met name in het industriële segment. Nederland bleef daarop achter, maar is dan ook een wat minder industrieel land, legde de financieel directeur uit. Daarbij kampt Randstad in Nederland met "behoorlijke prijsdruk" door de stevige concurrentie.Noord-Amerika bleef achter, maar ook in de rest van de wereld ging het "fantastisch", aldus een duidelijk tevreden Van de Kraats.Het bedrijfsresultaat (EBITA) voor eenmalige posten steeg van 240 naar 262 miljoen euro. Daarmee steeg de marge op kwartaalbasis van 3,8 naar 4,5 procent. Analisten hadden gerekend op een bedrijfsresultaat van 257 miljoen euro met een EBITA-marge van 4,4 procent.De nettowinst lag met 153 miljoen euro wel onder de 156 miljoen euro een jaar eerder. In het eerste kwartaal verdiende de uitzender voor eenmalige posten 148 miljoen euro en in het tweede kwartaal was dit 181 miljoen euro. Analisten voorzagen een nettowinst voor eenmalige posten van 168 miljoen euro.De operationele kosten stegen met 5 procent tot 932 miljoen euro, waar dit in het eerste kwartaal een stijging van 7 procent werd gemeten.Bij de vorige kwartaalcijfers zei Randstad al voor het tweede kwartaal te mikken op een "bescheiden stijging" van de onderliggende operationele kosten op kwartaalbasis. De uitzender schreef de stijging toe aan extra marketinginvesteringen voor het overgenomen Monster."Wij hebben niet voor niets Monster overgenomen", aldus Van de Kraats. Het businessmodel voor uitzenders is aan het verschuiven en onder andere met Monster wil Randstad hier een antwoord op hebben. Monster was bij aanschaf een krimpbedrijf en door investeringen in marketing "moet dit leiden tot een kentering in de resultaten", legde de CFO uit. Indien Randstad afgelopen kwartaal niet in digitalisering had geïnvesteerd dan was de EBITA-marge geen 4,5, maar 4,8 procent geweest.Voor het derde kwartaal voorziet Randstad op autonome basis minder kosten op kwartaalbasis.OutlookOver de start van het derde kwartaal zei Randstad dat de volumes in begin juli een voortzetting van de trend uit het tweede kwartaal aangeven. Wel denkt de uitzender dat de brutomarge dit lopende kwartaal iets lager uitkomt dan een kwartaal eerder.Van de Kraats wees er op dat Randstad aan begin van de eeuw op een onderliggende groei van 15 procent zat. Technisch is de onderneming in staat dit weer te halen, zei de CFO, maar om dit ook daadwerkelijk te kunnen realiseren, "moet de VS wel gaan accelereren". In Amerika, zo benadrukte Van de Kraats, is de groei echter al in 2009 begonnen en "zitten we verder in de cyclus". Amerika is ook het enige land zo ongeveer dat looninflatie kent, benadrukte de bestuurder.Randstad zei dat alle overnames op schema liggen. Bij de vorige kwartaalrapportage liet de uitzender al weten dat de focus vooral ligt op het succesvol implementeren van de recente overnames, en dat er in de rest van het jaar vermoedelijk weinig nieuwe overnames aangekondigd zullen worden. Dit herhaalde Randstad dinsdag.Het aandeel Randstad sloot maandag een procent lager op 49,17 euro.Update: om reactie CFO Robert Jan van de Kraats toe te voegen.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 25, 2017 02:37 ET (06:37 GMT)