Update: AkzoNobel realiseerde minder winst op licht gestegen omzet

Dinsdag 25 juli 2017 08:46 Concern ligt op schema voor afsplitsing Specialty Chemicals.(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft tegen de verwachting van analisten in het tweede kwartaal een lagere winst op een licht gestegen omzet gerealiseerd en de verfproducent ligt op schema voor de voorgenomen afsplitsing van de divisie Specialty Chemicals. Dit maakte het bedrijf uit Amsterdam dinsdag bekend."We gaan verder met de plannen om twee gefocuste goed presterende activiteiten te creëren, te weten verf en coatings, en Specialty Chemicals. Het splitsingsproces blijft op schema", zei de nieuwe CEO Thierry Vanlancker in een toelichting op de cijfers.De kwartaalomzet steeg met 2 procent naar 3,785 miljard euro. Het operationeel resultaat voor rente en belastingen (EBIT) nam met 6 procent af tot 461 miljoen euro en de nettowinst daalde 4 procent tot 301 miljoen euro. De gedaalde resultaten zijn vooral het gevolg van zwakke vraag in de sectoren Marine en Protective Coatings, hogere grondstofkosten en onderhoudswerkzaamheden.Achttien door Vara Research geraadpleegde analisten hadden gemiddeld een 5,8 procent hogere kwartaalomzet van 3,924 miljard euro en een 0,9 procent hoger operationeel resultaat (EBIT) voor incidentele posten van 495,2 miljoen euro voorzien. De marktvorsers kwamen gemiddeld uit op een 2,6 procent hogere aan aandeelhouders toe te kennen nettowinst van 320,2 miljoen euro.In de divisie Performance Coatings nam de omzet met 2 procent toe tot 1,259 miljoen euro en daalde de EBIT met 9 procent tot 202 miljoen euro. Decorative Paints zette met 1,046 miljard euro 1 procent minder om en hier daalde de EBIT met 8 procent naar 121 miljoen euro.Specialty ChemicalsSpecialty Chemicals zag de omzet met 4 procent toenemen naar 1,259 euro en realiseerde een gelijk gebleven EBIT van 179 miljoen euro. AkzoNobel meldde op schema te liggen met de voorgenomen afsplitsing van de divisie Specialty Chemicals van de verf- en coatingactiviteiten, zei bestuursvoorzitter Vanlancker.AkzoNobel maakte in april bekend deze divisie binnen een jaar te willen afsplitsen en de opbrengst daarvan grotendeels ten goede te laten komen aan aandeelhouders.OutlookAkzoNobel herhaalde de bij de rapportage over het eerste kwartaal uitgesproken verwachtingen en voorziet positieve ontwikkelingen in de regio's Europa, Midden-Oosten en Afrika, Noord-Amerika en Azië, terwijl stabilisering in Latijns Amerika wordt verwacht. Het concern voorziet voor 2017 een circa 100 miljoen hogere EBIT dan in 2016."We handhaven de de doelstellingen voor 2020 met een rendement op omzet van 16 procent en een rendement op investeringen van meer dan 20 procent", zei CEO Vanlancker desgevraagd tegen media.AandeelhoudersHet concern zal op 8 september een extra aandeelhoudersvergadering houden voor stemming over de benoeming van de nieuwe CEO Vanlancker als lid van de raad van bestuur en om de gang van zaken rond het afgewezen overnamevoorstel van het Amerikaanse PPG Industries nader toe te lichten."Dan zal ook een nadere indicatie worden gegeven wanneer de aandeelhouders zich kunnen uitspreken over de afsplitsing van Specialty Chemicals", zei voorzitter Antony Burgmans van de raad van commissarissen in een toelichting aan media. Hij benadrukte dat de raad van commissarissen en het dagelijks bestuur van AkzoNobel, bijgestaan door adviseurs van JPMorgan Cazenove, werken aan verbetering en intensivering van de relatie met aandeelhouders. Vanlancker gaf aan later deze week een grote aandeelhoudersbijeenkomst in Londen te zullen bijwonen.AkzoNobel kondigde vandaag verder een nieuwe structuur en uitbreiding voor haar Executive Committee aan. "Deze verandering is erop gericht om de operationele prestaties te blijven verbeteren, meer klantgericht te kunnen opereren en om de snelheid en het bestaande momentum in de organisatie te waarborgen", aldus het concern.Het aandeel AkzoNobel sloot maandag 0,9 procent lager op 75,30 euro.Update: om informatie en commentaar voorzitter raad van commissarissen en CEO toe te voegen.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 25, 2017 02:46 ET (06:46 GMT)