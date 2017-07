Beursblik: S&P Equity Research verlaagt koersdoel Unibail-Rodamco licht

Dinsdag 25 juli 2017 09:50 Cijfers vastgoedfonds solide.(ABM FN-Dow Jones) S&P Equity Research heeft het koersdoel voor Unibail-Rodamco verlaagd van 240,00 naar 235,00 euro bij een ongewijzigd Houden advies, ondanks goede prestaties in de eerste zes maanden van dit jaar. Dit bleek dinsdagochtend uit een analistenrapport.De koersdoelverlaging volgde op wat analist Firdaus Ibrahim "solide" halfjaarcijfers noemde.In de eerste zes maanden van het jaar kwam de winst per aandeel van 6,16 euro boven de 5,77 euro uit die S&P voorzag en verder ontwikkelden de resultaten boven de streep zich goed, met een identieke huurgroei bij de winkelcentra van 3,4 procent. Verder was de leegstand zeer laag, aldus analist Ibrahim."Het economisch klimaat in Europa is verbeterd", concludeerde de marktvorser die verwacht dat Unibail-Rodamco de positieve trend in de tweede jaarhelft een vervolg kan geven gezien de ontwikkelingen in de pijplijn.Dit soort positieve elementen zijn echter al terug te zien in de aandelenkoers, volgens S&P.Het aandeel Unibail-Rodamco steeg dinsdag in een groene AEX 1,8 procent naar 219,20 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 25, 2017 03:50 ET (07:50 GMT)