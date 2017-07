Update: Refresco neemt bottelactiviteiten Cott over

Dinsdag 25 juli 2017 09:53 Bottelaar betaalt ruim een miljard euro.(ABM FN-Dow Jones) Refresco Group heeft een overeenkomst gesloten met Cott over de overname van zijn bottelactiviteiten voor een bedrag van omgerekend 1,1 miljard euro in contanten. Dit maakte de Nederlandse bottelaar dinsdag voorbeurs bekend."Een grote stap voorwaarts", aldus CEO Hans Roelofs in een toelichting op de overname.Cott verzorgt de botteling van diverse non-alcoholische dranken en genereerde met de overgenomen activiteiten in 2016 een omzet van 1,7 miljard dollar en een aangepast bedrijfsresultaat (EBITDA) van 136,5 miljoen dollar. Het bedrijf onderhoudt contact met meer dan 500 retailers.Met de overname krijgt Refresco er onder meer 19 fabrieken bij in de Verenigde Staten, 4 in Canada en 5 in het Verenigd Koninkrijk. Ook heeft Cott een fabriek in Mexico.Volgens Refresco wordt met de overname de grootste onafhankelijke bottelaar voor retailers in Europa en Noord-Amerika gecreëerd, met een gecombineerde productievolume van circa 12 miljard liter.Refresco verwachtdrie jaar na afronding van de overname 47 miljoen euro aan synergievoordelen te behalen. "Absoluut haalbaar", benadrukte Roelofs.De overname zal naar verwachting ongeveer 5 procent aan de winst bijdragen in het eerste volledige jaar na de consolidatie.De overname, die neerkomt om 8,6 keer de EBITDA, wordt gefinancierd met schulden. De bottelaar is bovendien van plan om voor 200 miljoen euro nieuwe aandelen uit te geven in de twaalf maanden na afronding van de overname, die in de tweede helft van dit jaar wordt verwacht. Toezichthouders en aandeelhouders van Refresco moeten nog akkoord geven voor de overname. "We voorzien geen grote problemen", aldus Roelofs.De CEO verwacht met deze overname dat er de komende twee jaar geen grote acquisities meer volgen, hoewel Refresco wel zal blijven kijken naar aanvullende overnamekansen.Op een groen Damrak handelde het aandeel Refresco dinsdag 3,4 procent lager op 16,60 euro.Update: om toelichting CEO Hans Roelofs van Refresco toe te voegen.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 25, 2017 03:53 ET (07:53 GMT)