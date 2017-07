Beursblik: Barclays verlaagt koersdoel Gemalto fors

Dinsdag 25 juli 2017 11:33 Markten voor Payment en SIM veel sneller verslechterd dan Britse bank verwachtte.(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft het koersdoel op Gemalto verlaagd van 50,00 naar 37,00 euro bij een ongewijzigd Onderwogen advies, nadat de Franse digitale beveiliger afgelopen vrijdag opnieuw een winstwaarschuwing gaf."Een onstuimige negen maanden", aldus analist Andrew Gardiner. De Payment en SIM-markten zijn veel meer verslechterd dan zelfs de meest voorzichtige outlook liet zien, aldus de marktvorser, die er verder op wees dat groei bij Government, Enterprise and Machine-2-Machine niet voldoende is om de forse druk bij Payment en SIM weg te nemen.Op basis van de winstwaarschuwing die Gemalto vrijdag gaf, met een outlook die 27 procent lager ligt dan de vorige en zelfs 50 procent onder de oorspronkelijke guidance, verlaagde Gardiner zijn ramingen voor 2017 tot en met 2019 met 25 tot 30 procent."Het is gevaarlijk om een aanzienlijk herstel in te prijzen, en een terugkeer naar omzetgroei en midden dubbelcijferige marges [te verwachten]", gaf de analist als verklaring voor de koersdoelverlaging.Het aandeel Gemalto verloor dinsdag 2,7 procent tot 42,97 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 25, 2017 05:33 ET (09:33 GMT)