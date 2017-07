Beursblik: Bryan Garnier zet ASML op kooplijst

Dinsdag 25 juli 2017 13:16 Koersdoel naar 155,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) Bryan Garnier heeft het advies voor ASML verhoogd van Neutraal naar Kopen en stelde daarbij het koersdoel flink opwaarts bij van 108,00 naar 155,00 euro. Dit bleek dinsdag uit een sectorrapport van het beurshuis.Analist Dorian Terral van Bryan Garnier wees op de nieuwe technologie Extreme Ultraviolet, die "eindelijk" klaar lijkt voor massaproductie. Inmiddels hebben de Veldhovenaren orders voor 27 systemen binnen, terwijl nieuwe orders van TSMC en Samsung volgens de analist vermoedelijk in de maak zijn. Terral schat dat in 2020 er 48 systemen worden verkocht, gelijk aan de maximale capaciteit van de betreffende fabriek van ASML.Daarnaast signaleerde Terral ook voor ASML gunstige ontwikkelingen in China.Op een groene beurs daalde het aandeel ASML dinsdag 0,1 procent naar 131,55 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 25, 2017 07:16 ET (11:16 GMT)