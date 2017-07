AkzoNobel schendt weer rechten aandeelhouders - Elliott

Dinsdag 25 juli 2017 16:17 Vertrek Burgmans moet op de agenda.(ABM FN-Dow Jones) Elliott Advisors meent dat AkzoNobel wederom zijn aandeelhouders heeft geschoffeerd door een buitengewone aandeelhoudersvergadering te beleggen, maar daarbij niet de ruimte te geven om agendapunten aan te dragen. Dit liet een woordvoerder van de Amerikaanse aandeelhouder van AkzoNobel dinsdagmiddag weten.Op 8 september vindt de buitengewone aandeelhoudersvergadering van AkzoNobel plaats. Op de agenda staan twee punten. Enerzijds de benoeming van Thierry Vanlancker als nieuwe CEO en anderzijds een toelichting op de gang van zaken rond het afwijzen van de overnamevoorstellen van de Amerikaanse sectorgenoot PPG Industries.Over het eerste agendapunt kunnen de aandeelhouders stemmen, het tweede punt is louter voor discussie, zo bleek uit de aankondiging.Aangezien de uitnodiging minder dan 60 dagen, de minimum wettelijke termijn voor aandeelhouders om agendapunten voor de vergadering te kunnen aandragen, zullen er geen agendapunten meer bijkomen.Elliott sprak er schande van en noemde het een "ernstige en directe" inbreuk op de richtlijnen voor de rechten van aandeelhouders. De ontevreden activistische aandeelhouder wil dan ook dat AkzoNobel het eerder ingediende verzoek om te stemmen over een vertrek van voorzitter Antony Burgmans op de agenda voor 8 september komt.Ook moet AkzoNobel volgens Elliott alle agendapunten die in de komende vijf dagen worden aangedragen door aandeelhouders met een belang van meer dan een procent worden toegevoegd.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 25, 2017 10:17 ET (14:17 GMT)