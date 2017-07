Randstad uitblinker groene beursdag

Dinsdag 25 juli 2017 17:43

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurzen in Amsterdam zijn dinsdag met winst gesloten. Uitzender Randstad blonk uit na bekendmaking van sterke resultaten. Het Amsterdamse trustkantoor Intertust daarentegen werd in de MidKap hard afgestraft na een verlaging van zijn verwachtingen. Elders in Europa eindigden de belangrijkste graadmeters in de plus.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,6 procent in de plus op 524,69 punten. De MidKap bleef achter met een min van 0,2 procent op 805,05 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs dikten 0,5 tot 0,7 procent aan.

Randstad sloot fier bovenaan de lijst met hoofdfondsen in Amsterdam met een winst van 5 procent. De uitzender profiteerde van een omzet die de afgelopen maanden opnieuw fors is gestegen. Vooral in Zuid-Europa deed het concern het goed door het aantrekken van de economie.

Bij de middelgrote fondsen zag Intertrust bijna 16 procent aan beurswaarde verdampen. Het bedrijf kampt onder meer met tegenvallende omzetgroei op de Nederlandse markt, hogere IT-investeringen en juridische claims.