Rode cijfers Telefonica Deutschland

Woensdag 26 juli 2017 08:42 Duits telecomconcern bevestigt outlook.(ABM FN-Dow Jones) Telefónica Deutschland heeft in het tweede kwartaal van 2017 een licht lagere omzet behaald, terwijl de operationele winst juist iets toenam maar onder de streep evenwel een verlies restte. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de voorlopige cijfers van het Duitse telecombedrijf waarin KPN een belang heeft.In de verslagperiode daalde de omzet met 3,4 procent van 1,83 miljard tot 1,77 miljard euro terwijl de operationele winst juist met 3 procent toenam, van 459 miljoen naar 472 miljoen euro. De operationele marge daalde 43,1 naar 25,5 procent.Onder de streep resteerde voor Telefónica Deutschland een verlies van 40 miljoen euro, tegen een winst van 252 miljoen euro een jaar eerder.In het kwartaal kreeg het telecombedrijf er 197.000 abonnees bij en steeg het aantal prepaid klanten met 322.000.OutlookHet Duitse telecombedrijf herhaalde woensdag de outlook en verwacht een omzet die licht negatief of stabiel uitkomt ten opzichte van de 5,4 miljard euro die in 216 werd behaald.De bandbreedte van de verwachte operationele winst heeft Telefónica Deutschland vastgesteld op een "vlakke tot enkelcijferige" groei ten opzichte van de 1,8 miljard euro die vorig jaar werd behaald.Cijfers KPNVanochtend maakte ook KPN cijfers bekend. Het Nederlandse telecombedrijf heeft een belang van 9,5 procent in Telefónica Deutschland.KPN behaalde in het tweede kwartaal een hoger bedrijfsresultaat van 601 miljoen euro, wat bovendien ook boven de marktverwachting bleek. De omzet daalde licht. Verder herhaalde het concern de outlook voor 2017 waarbij een geschoond bedrijfsresultaat wordt voorzien van 2,4 miljard euro.De vrije kasstroom zal, exclusief het dividend uit Telefónica Deutschland, volgens KPN verder groeien. Daarbij rekent KPN op een additionele kasstroom via het dividend uit het belang van 9,5 procent in zijn Duitse sectorgenoot.