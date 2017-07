Beursblik: NIBC zet ASML op kooplijst

Woensdag 26 juli 2017 10:11 Koersdoel verhoogd naar 152,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) NIBC heeft woensdag het advies voor ASML verhoogd van Accumuleren naar Kopen en paste daarbij het koersdoel aan van 125,00 naar 152,00 euro.Volgens analist Edwin de Jong kwam ASML vorige week met sterke kwartaalresultaten. Vooral de betere zichtbaarheid op de nieuwe technologie Extreme Ultraviolet was daarbij volgens de analist een pluspunt. In combinatie met de positieve noot die ASML al voor 2018 afgaf, verhoogde De Jong zijn taxaties "significant".Verder verraste het volgens de analist niet dat ASML het oude inkoopprogramma voor eigen aandelen weer oppakte. De marktvorser voorziet daarnaast een dividend van 1,35 euro per aandeel.ASML is volgens NIBC "de meeste defensieve" keuze binnen de sector, hoewel tegen hoge multiples.Op een groen Damrak koerste het aandeel ASML woensdag 0,5 procent lager naar 130,90 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 26, 2017 04:11 ET (08:11 GMT)