Wall Street hoger na rentebesluit Fed

Woensdag 26 juli 2017 22:12

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn woensdag op nieuwe records gesloten. Wall Street verwerkte het besluit van de Federal Reserve om de rente onveranderd te houden en ook opnieuw een grote hoeveelheid kwartaalcijfers van bekende bedrijven zoals Coca-Cola, Boeing en Ford Motor.

De Dow-Jonesindex stond aan het slot 0,5 procent hoger op 21.711,01 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging licht omhoog tot 2477,83 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 0,2 procent tot 6422,75 punten.

De Fed hield zoals verwacht de rente onveranderd. Verder kondigde de Amerikaanse centrale bank aan relatief spoedig te zullen beginnen met de afbouw van zijn omvangrijke balans van 4500 miljard dollar. Mogelijk komt de Fed bij het rentebesluit in september met een timing voor het begin van de afbouw.

Boeing

Vliegtuigmaker Boeing was een uitblinker met een koerswinst van bijna 10 procent na een verhoging van de winstverwachting voor het hele jaar. Boeing verdiende afgelopen kwartaal onder meer veel meer geld met zijn 787 Dreamliners. Telecomconcern AT&T boekte in het tweede kwartaal meer winst op een iets lagere omzet en steeg 5 procent.

Bij Coca-Cola begint een flinke reorganisatie haar vruchten af te werpen. De frisdrankreus overtrof de winstverwachtingen van analisten. Daarbij is het bedrijf ook positiever over de winst van dit jaar. De koers ging 1,1 procent omhoog.

Ford

Autofabrikant Ford ging ruim 2 procent omlaag, ondanks een verhoging van de winstverwachting voor het hele jaar en meevallende kwartaalprestaties. Het bedrijf gaf echter voorzichtige prognoses over de winstmarge en kasstroom.

Pretparkexploitant Six Flags Entertainment meldde tegenvallende kwartaalcijfers, maar steeg wel meer dan 6 procent. Beleggers reageerden positief op de terugkeer van de voormalige topman bij het bedrijf.

AMD

Een andere uitschieter in positieve zin was chipproducent Advanced Micro Devices (AMD) met een koerssprong van 4,6 procent, geholpen door beter dan verwachte resultaten en gunstige vooruitzichten.

De euro was 1,1722 dollar waard, tegen 1,1633 dollar bij het Europese slot. Een vat Amerikaanse olie werd 1,7 procent duurder op 48,69 dollar. Brentolie kostte 1,5 procent meer op 50,93 dollar per vat.