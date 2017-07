Besi verrast licht positief

Donderdag 27 juli 2017 07:24 Voor derde kwartaal wel omzetdaling voorzien.(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries heeft, zoals voorzien, in het tweede kwartaal van dit jaar ruim aan de eigen verwachtingen voldaan. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de cijfers van de Duivense toeleverancier van de halfgeleidersector.CEO Richard Blickman was duidelijk te spreken over de behaalde resultaten, die fiks hoger lagen dan een jaar eerder.Besi zag de omzet afgelopen kwartaal met 54 procent op kwartaalbasis stijgen naar 170,0 miljoen euro. Bij de vorige kwartaalupdate zei de onderneming al te mikken op een omzetgroei van 40 tot 50 procent, met een brutomarge van 54 tot 56 procent. Deze brutomarge kwam uit op 57,3 procent.Onder de streep restte er een nettowinst van 52,4 miljoen euro, waar dit een kwartaal eerder nog 24,3 miljoen euro was.Het operationeel resultaat lag afgelopen kwartaal op 63,3 miljoen euro. Samen met de 30,8 miljoen euro uit het eerste kwartaal kwam Besi daarmee in de eerste zes maanden uit op 94,1 miljoen euro, wat inderdaad meer was dan de circa 75 miljoen euro over heel 2016, zoals de toeleverancier ook voorzag.De kaspositie van Besi bedroeg 131,5 miljoen euro ultimo juni. Eind maart dit jaar had de onderneming nog 175,7 miljoen euro in kas.Voor het derde kwartaal voorziet Besi een omzetkrimp van 5 tot 15 procent op kwartaalbasis, in lijn met de seizoensontwikkelingen. De omzet en de operationele winst zullen volgens de toeleverancier "substantieel" hoger liggen dan in het derde kwartaal van 2016.Het aandeel BE Semiconductor Industries sloot woensdag, op een groen Damrak, 2,8 procent lager op 53,00 euro.