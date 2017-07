Volkswagen verdedigt contact 'kartelpartners'

Donderdag 27 juli 2017 08:43

WOLFSBURG (ANP/BLOOMBERG) - Volkswagen heeft in een verklaring afstand genomen van de beschuldigingen over een kartel met andere Duitse autobouwers. Het contact met de vermeende kartelpartners BMW, Daimler, Porsche en Audi zou niet ongebruikelijk zijn.

Het Duitse weekblad Der Spiegel meldde vorige week op basis van eigen onderzoek dat de autobouwers jarenlang hebben samengewerkt in een kartel. Er zouden verboden afspraken zijn gemaakt over het delen van kosten, technologieën, strategieën en uitstootnormen voor diesels. Onder meer de Europese Commissie en de Duitse toezichthouder onderzoeken de zaak.

Volgens Volkswagen zijn de gesprekken met concurrenten een gewone manier om innovatie aan te jagen. ,,Dit brengt vele voordelen met zich mee, niet in de minste plaats voor consumenten", zo liet het bedrijf weten na een extra vergadering van de raad van toezicht. Het bedrijf ging verder niet in detail in op de beschuldigingen, het meldde alleen dat wordt meegewerkt aan het onderzoek.