NN converteert preferente aandelen Ahold Delhaize

Donderdag 27 juli 2017 09:01 Conversie op 9 augustus.(ABM FN-Dow Jones) NN Investment Partners laat een flink deel van zijn cumulatieve preferente aandelen Ahold Delhaize omzetten in gewone aandelen. Dit bleek donderdag uit een melding van de Belgisch-Nederlandse grootgrutter.NN heeft ruim 100 miljoen preferente aandelen en zal hiervan 45 miljoen stuks laten omzetten naar ruim 2,5 miljoen gewone aandelen.De conversie vindt plaats op 9 augustus aanstaande.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 27, 2017 03:01 ET (07:01 GMT)