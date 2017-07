PostNL moet postvervoerbedrijven toegang blijven geven tot netwerk

Donderdag 27 juli 2017 09:01 Meer keuzevrijheid voor bedrijven bij 24-uurs partijenpost.(ABM FN-Dow Jones) PostNL moet aan andere postvervoerbedrijven toegang blijven geven tot zijn sorteer- en bezorgnetwerk. Dit oordeelde de Autoriteit Consument & Markt donderdag.Dankzij dit besluit kunnen bedrijven en organisaties voor hun 24-uurs partijenpost blijven kiezen uit meerdere postvervoerbedrijven. Ook regionaal opererende postvervoerbedrijven kunnen daardoor landelijke bezorging van 24-uurs partijenpost blijven aanbieden.Sommige postvervoerders bezorgen 24-uurs post in delen van het land. In andere delen hebben zij geen bezorgers.PostNL is verplicht een aanbod te doen om de post in deze gebieden te bezorgen. Hierdoor houden verzenders van zakelijke post keuze tussen verschillende postvervoerders. Dat zorgt voor betere service tegen lagere prijzen, aldus toezichthouder ACM.Postvervoerders mogen maximaal 70 procent van hun post bij PostNL aanbieden. Dit zorgt ervoor dat zogenaamde stapelaars die van volumekortingen willen profiteren niet tot de markt kunnen toetreden.Op een groen Damrak sloot het aandeel PostNL woensdag 2,1 procent hoger op 4,00 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 27, 2017 03:01 ET (07:01 GMT)