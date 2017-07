RELX stelt niet-uitvoerend bestuurder aan

Donderdag 27 juli 2017 09:05 Suzanne Wood treedt toe tot bestuur.(ABM FN-Dow Jones) RELX wil Suzanne Wood benoemen tot niet-uitvoerend bestuurder. Dit maakte het informatieconcern donderdag voorbeurs bekend.Aandeelhouders moeten de benoeming nog goedkeuren. Wood treedt na goedkeuring toe met ingang van 26 september 2017.Het aandeel RELX sloot woensdag 0,5 procent hoger op 17,69 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 27, 2017 03:05 ET (07:05 GMT)