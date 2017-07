Overnameprooi Philips krijgt goedkeuring FDA

Donderdag 27 juli 2017 10:28 Goedkeuring betreft Stellarex van Spectranetics.(ABM FN-Dow Jones) Spectranetics, dat wordt overgenomen door Philips, heeft goedkeuring ontvangen van de Amerikaanse Food and Drug Administration voor Stellarex. Dit maakte de Nederlandse koper donderdag bekend.Het betreft een zogenoemde pre-market approval voor Stellarex, dat ontwikkeld is om de bloedstroom te herstellen bij patiënten met peripheral arterial disease, kortweg PAD.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 27, 2017 04:28 ET (08:28 GMT)