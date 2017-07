BAM en Volker Wessels nemen deel aan renovatie Brits snelwegviaduct

Donderdag 27 juli 2017 12:08 Totale contractwaarde is meer dan 100 miljoen euro.(ABM FN-Dow Jones) BAM Groep en VolkerWessels nemen via hun Britse dochterbedrijven deel aan de renovatie van een viaduct bij Oldbury in Midden-Engeland in de snelweg M5. Dit maakten beide bouwbedrijven donderdag bekend.BAM en VolkerWessels voeren het project in opdracht van wegbeheerder Highways England uit in een joint venture met Morgan Sindall, waarin alle partijen voor een derde deelnemen. De totale contractwaarde bedraagt meer dan 100 miljoen euro.De joint venture tussen BAM Nuttall, VolkerFitzpatrick en Margan Sindall zal de werkzaamheden gefaseerd uitvoeren, zodat de verkeersstromen over deze belangrijke verkeersader in beide richtingen mogelijk blijven.De bouwcombinatie start met het verwijderen van het wegdek over een lengte van 3,5 kilometer van de belangrijke noord-zuidroute over de M5 om inspectie van de betonnen draagstructuur van het viaduct mogelijk te maken. Na herstel van beschadigde betondelen wordt een waterdichte coating aangebracht en het wegvak geasfalteerd. De oplevering van het project is voorzien in 2019.Op een groen Damrak noteerde het aandeel BAM Groep 0,5 procent hoger op 5,05 euro en VolkerWessels noteerde 0,6 procent hoger op 25,35 euro.