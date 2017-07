Uitspraak nieuwe Akzo-zaak over twee weken

Donderdag 27 juli 2017 14:54

AMSTERDAM (ANP) - De rechtbank in Amsterdam doet over twee weken uitspraak in het kort geding van Elliott Advisors tegen AkzoNobel. Elliott eist onder meer dat gestemd moet kunnen worden over het ontslag van president-commissaris Antony Burgmans.

De activistische investeerder is niet te spreken over de weigering van de president-commissaris om in overleg te gaan met het Amerikaanse PPG Industries en diens overnamevoorstellen voor Akzo. Elliott kreeg tijdens de zitting bij de rechtbank in Amsterdam steun van aandeelhouder York Capital.

Bij de Akzo-vergadering in september is het voor aandeelhouders niet mogelijk om agendapunten aan te dragen omdat dit uiterlijk zestig dagen van tevoren moet gebeuren. Die deadline is inmiddels al verlopen. Elliott sprak donderdag van een ,,strategische misser" door Akzo.

Ook loopt er nog een zaak bij de Ondernemingskamer in Amsterdam. Daar wil Elliott nader onderzoek afdwingen naar het beleid van Akzo. Die zitting is op 20 september.