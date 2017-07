Beursblik: S&P verlaagt koersdoel Shell

Donderdag 27 juli 2017 15:07 Koersdoel naar 23,50 Britse pond.(ABM FN-Dow Jones) S&P Equity Research heeft donderdag het koersdoel voor Royal Dutch Shell verlaagd van 24,00 naar 23,50 Britse pond, maar handhaafde het koopadvies, nadat de Brits-Nederlandse energiebedrijf eerder op de dag zijn kwartaalcijfers publiceerde.Het koersdoel reflecteert een koers-winst-ratio van 16,6, wat in grote lijnen in overeenstemming is met de gemiddelde waardering van sectorgenoten. In navolging op de kwartaalresultaten van het tweede kwartaal verlaagde S&P Equity Research zijn verwachtingen voor de winst per aandeel van 2,04 dollar naar 1,85 dollar en van 2,17 dollar naar 2,02 dollar.Over het tweede kwartaal rapporteerde Shell een aangepaste winst per aandeel van 0,44 dollar, wat 16 procent boven consensus was. "De operationele kasstroom was sterk, in combinatie met goede vorderingen in het desinvesteringsprogramma, waardoor de schuldverhouding verder daalde tot 25 procent", aldus de analist.Het aandeel Shell noteerde op een groen Damrak 0,5 procent hoger op 23,60 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 27, 2017 09:07 ET (13:07 GMT)