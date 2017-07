Flow Traders kwartaalwinst halveert

Vrijdag 28 juli 2017 07:46 Verhandeld volume steeg 21 procent in eerste halfjaar.(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders heeft in het tweede kwartaal zoals verwacht de winst en het bedrijfsresultaat verder zien dalen, door de slappe beurshandel wereldwijd, hoewel het verhandelde volume tegen de markttrend in steeg. Dat maakte de flitshandelaar vrijdag bekend.De winst per aandeel was ruim de helft lager den een jaar eerder, op 0,27 euro, tegen 0,62 euro. In het eerste kwartaal was dit nog 0,29 euro. Het cijfer kwam exact overeen met de gemiddelde analistenverwachting."Na de aanhoudende daling in volatiliteit en omloopsnelheid in de eerste helft van het jaar bereikten we de laagste niveaus van marktactiviteit in bijna dertig jaar". stelde Co-CEO Dennis Dijkstra.Het bedrijf keert een interimdividend uit van 0,30 per aandeel.Het bedrijfsresultaat, voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie van goodwill (EBITDA), zakte van 33 miljoen euro een jaar eerder tot 17 miljoen euro afgelopen kwartaal. Ook dit was exact zoals voorspeld door analisten.De omzet kwam uit op 46,7 miljoen euro, tegen 48,3 miljoen euro in het voorgaande kwartaal. Over het eerste halfjaar kwam de omzet daarmee 28 procent lager uit dan een jaar eerder.Het verhandelde volume bedroeg 184,7 miljard euro in het tweede kwartaal, wat 6 procent meer was dan een jaar eerder. Over de eerste zes maanden groeide dit volume met 21 procent, dankzij een toename van 47 procent in Amerika, dat daarmee een inhaalslag maakte ten opzichte van de grotere Europese markt voor Flow Traders. In Azië daalt het verhandelde volume juist sterk.Flow Traders presteerde fors beter dan het wereldwijde marktvolume, dat in de eerste helft van het jaar met 12 procent kromp, met dalende handelsvolumes in alle continenten.