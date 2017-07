Beurzen over breed front in het rood

Vrijdag 28 juli 2017 12:00

AMSTERDAM (ANP) - De Europese aandelenbeurzen koersten vrijdag over een breed front in het rood. De beurshandel werd opnieuw gedomineerd door een flinke hoeveelheid kwartaalresultaten van grote Europese bedrijven. Op het Damrak behoorde informatieleverancier Wolters Kluwer tot de schaarse stijgers na goed ontvangen cijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,8 procent lager op 525,88 punten. De MidKap daalde 1,3 procent tot 798,80 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen verloren 0,7 tot 1,4 procent.

Wolters Kluwer, dat zijn winst in de eerste jaarhelft met een derde wist te verhogen, was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 1,6 procent. Ook biotechbedrijf Galapagos (plus 0,5 procent) opende de boeken. Hekkensluiter was chipmachinefabrikant ASML met een verlies van 2,5 procent. Telecom- en kabelbedrijf Altice zakte 1,6 procent na publicatie van de kwartaalcijfers.

Grootste daler

Air France-KLM was de grootste daler in de MidKap met een min van 7 procent, terwijl het aandeel eerder op de ochtend nog bovenaan prijkte. De luchtvaartmaatschappij presteerde afgelopen halfjaar beter dan verwacht. De aangekondigde samenwerkingsdeals zijn volgens analisten van ING echter geen goed nieuws voor beleggers. Air France-KLM neemt zelf een belang in Virgin Altantic, terwijl Delta en China Eastern elk een belang van 10 procent nemen in de luchtvaartcombinatie.

Flow Traders werkte daarentegen een koersverlies weg en ging aan kop met een winst van bijna 4 procent. Volgens analisten van ING waren de zwakke cijfers van de beursintermediair geen verrassing.

Koerssprong Adidas

In Frankfurt maakte Adidas een koerssprong van 8,5 procent. De Duitse verkoper van sportartikelen kende een sterk tweede kwartaal en schroefde zijn verwachtingen flink op. De Franse autofabrikant Renault kelderde in Parijs meer dan 5 procent na publicatie van de halfjaarcijfers.

Ook een groot aantal Europese banken kwam met cijfers. In Zürich zakte UBS 3,5 procent ondanks beter dan verwachte resultaten. Concurrent Credit Suisse, die ook meer winst boekte dan verwacht, klom 1,9 procent. In Parijs zakte BNP Paribas 0,4 procent en Barclays verloor in Londen 0,1 procent.

De euro was 1,1710 dollar waard, tegen 1,1664 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie een fractie meer op 49,05 dollar. Brentolie klom 0,5 procent in prijs tot 51,73 dollar per vat.