Philips Lighting rondt inkoop eigen aandelen af.

Vrijdag 28 juli 2017 13:54 Concern trekt 3,5 miljoen aandelen in.(ABM FN-Dow Jones) Philips Lighting heeft het inkoopprogramma van eigen aandelen afgerond en ook aandelen ingetrokken. Dit maakte het Eindhovense bedrijf vrijdagmiddag bekend.Philips Lighting kocht in de periode tussen 22 mei en 27 juli 1,05 miljoen aandelen in voor een totaalbedrag van 34,9 miljoen euro. Deze aandelen worden gebruikt voor beloningsprogramma's voor het eigen personeel.Het bedrijf heeft ook het intrekken van 3,5 miljoen eigen aandelen afgerond. Deze aandelen werden voor 101 miljoen euro teruggekocht van voormalig moederbedrijf en meerderheidsaandeelhouder Royal Philips.Na de afronding van deze transactie bestaat het uitstaande aandelenkapitaal van Philips Lighting uit 143 miljoen gewone aandelen, waarvan 0,73 procent door het bedrijf zelf worden gehouden.Op een rood Damrak noteerde het aandeel Philips Lighting vrijdagmiddag 0,1 procent lager op 31,69 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 28, 2017 07:54 ET (11:54 GMT)