Lagere opening op Wall Street

Vrijdag 28 juli 2017 15:51

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen geopend. Beleggers verwerkten andermaal een grote stroom aan bedrijfsresultaten. Onder meer webwinkel- en technologiegigant Amazon en olieconcerns ExxonMobil en Chevron openden de boeken. Verder reageerden beleggers op cijfers over de Amerikaanse economie en het consumentenvertrouwen.

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,1 procent lager op 21.781 punten. De brede S&P 500 verloor 0,2 procent tot 2469 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq speelde 0,7 procent kwijt tot 6339 punten.

Amazon zag ruim 4 procent van zijn beurswaarde verdampen na tegenvallende cijfers. De winst van het concern viel in het tweede kwartaal 77 procent lager uit, vooral door hogere uitgaven. ExxonMobil verloor 1,7 procent, terwijl Chevron door beleggers 1,1 procent hoger werd gezet.

Verder stond het sentiment wat onder druk door een nieuwe tegenvaller voor president Donald Trump. Die zag een uitgekleed plan om delen van de Amerikaanse zorgverzekering Obamacare te ontmantelen sneuvelen in de Senaat. De nederlaag lijkt de onzekerheid over de haalbaarheid van de politieke plannen van Trump op de markten verder aan te wakkeren.