Flow Traders in trek ondanks zwakke marge in VS

Vrijdag 28 juli 2017 16:43 Europese marge wel beter in sloom kwartaal.(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Flow Traders was vrijdag de sterkste stijger om het Damrak, nadat de flitshandelaar winst- en omzetcijfers rapporteerde die niet slechter waren dan verwacht, hoewel de marges buiten Europa onder druk stonden.Het aandeel noteerde vrijdagmiddag ruim 4 procent hoger op 25,20 euro en maakte daarmee een deel goed van het koersverlies na de zwakke marktcijfers voor indextrackers die begin juli bekend werden, in dezelfde week dat het bedrijf een beleggersdag organiseerde.Positief in de cijfers was het stijgende marktaandeel. Qua handelsvolumes presteerde Flow Traders zelfs 33 procent beter dan de markt in het tweede kwartaal, stelde het bedrijf vrijdag in een telefonische toelichting tegen analisten.Omdat de verdiensten van de flitshandelaar daalden, was de omzet ondanks de hogere volumes wel duidelijk lager dan een jaar eerder, maar toch vond co-CEO Dennis Dijkstra dat Flow Traders in het afgelopen kwartaal relatief beter presteerde. Een jaar geleden leefde de beurshandel sterk op door de verrassende uitslag van het Brexit-referendum.In het afgelopen kwartaal waren beleggers in indextrackers daarentegen nog minder actief dan in het eerste kwartaal. De omloopsnelheid, die belangrijk is voor de omzet, daalde van 5,43 tot een nieuw dieptepunt van 5,37. Twee jaar geleden schommelde deze 'velocity' nog tussen 7,5 en 9,5. Flow Traders rekent op verbetering in de toekomst, maar kan niet zeggen wanneer, aldus Dijkstra.Zelfs rekening houdend met deze passieve houding was de 'revenue capture' in de Verenigde Staten wel zeer laag, wat sommige analisten zorgen baarde. Deze omzetmarge halveerde van 2,1 naar 1,2 basispunten."We hebben een verkrapping van de marges moeten accepteren. Dit had te maken met de lage marktvolatiliteit en de verhandelde productmix", zei Dijkstra. Een rotatie van aandelen-trackers naar vastrentende trackers speelde volgens de co-CEO hier geen cruciale rol. Deze mix schommelt met het marktklimaat en is niet iets wat Flow Traders kan beïnvloeden, zei Dijkstra. Van lagere tarieven uit concurrentie-overwegingen was geen sprake volgens hem.Wat wel enige invloed had, is dat er al enige over-the-counter handel plaatsvond tussen institutionele beleggers, die nog geen omzet genereerde maar wel bijdroeg aan het verhandelde volume. De revenue capture wordt daardoor nog iets verder omlaag gedrukt, veronderstelde Flow Traders.Een analist merkte op dat de laatste maand van een kwartaal vaak iets meer handel laat zien dan de eerste twee maanden. Dijkstra bevestigde die trend, vooral in de Verenigde Staten, zonder een goede verklaring te kunnen geven. Dit zou volgens hem te maken kunnen hebben met de expiratie van derivaten en het opmaken van boeken aan het einde van een kwartaal.Flow Traders wist in de Verenigde Staten een marktaandeel op de reguliere beurzen te behalen van meer dan 2 procent.In Europa heeft Flow Traders een veel sterkere positie met een marktaandeel ruim boven 20 procent. Daar verbeterde de belangrijke 'revenue capture' van 2,9 tot 3,1 basispunten, wat mogelijk het optimisme bij beleggers verklaarde. De omzetmarge van 3,0 basispunten over het eerste halfjaar in Europa was wel bijna een derde lager dan de 4,4 basispunten een jaar eerder.In Azie zakte de revenue capture van 8,5 naar 5,8 basispunten. Het halfjaargemiddelde van 7,1 was bijna gelijk aan het voorgaande jaar. Door de rustige beurzen handelen beleggers hier vooral in de tien meest gekochte en dus ook meest liquide indextrackers, die ook de laagste marges hebben. Flow Traders is bezig een kantoor in Hongkong op te zetten, waarmee straks ook de Chinese ETF-handel kan worden bestreken.Het opstarten van market making in de valutahandel ligt op koers, zei Dijkstra, maar vergt nog enige tijd. Het bedrijf verwacht "significant voordeel" te behalen met deze nieuwe activiteit, maar moet daarvoor eerst nog wel "behoorlijk wat elementen" regelen.Bij de nieuwe MiFID-regelgeving, die volgend jaar van kracht wordt, is volgens Dijkstra voor Flow Traders vooral belangrijk dat 'over the counter' transacties straks via multilaterale platforms of via een nationale effectenbeurs moet worden verhandeld. Daarbij ziet Flow Traders de laatste maanden dat deze handel niet verschuift naar de beurzen, maar naar de zogeheten request-for-quote platforms, zoals Bloomberg en ThomsonReuters' Tradeweb."We verwachten dat MiFID II de handel op deze platforms verder zal faciliteren", zei Dijkstra. "Daar profiteren wij natuurlijk van, omdat we daarop zijn aangesloten. Zo krijgen we makkelijker toegang tot de kopers die in de toekomst op dit platform gaan handelen."De plannen voor groei in Amerika gaan gepaard met de rekrutering van nieuwe medewerkers. Het aantal voltijdbanen steeg in het tweede kwartaal met 7 procent tot 59. "We verwachten verder te groeien en zullen ook verhuizen naar een kantoor dat past bij deze groei-ambities", zei co-CEO Sjoerd Rietberg.Na de zomer zullen zowel in de Verenigde Staten meer handelaren worden aangenomen, en in november worden er medewerkers gecontracteerd in India. "We nemen continu mensen aan. 