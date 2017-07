Sigarettenfabrikanten onderuit op Wall Street

Vrijdag 28 juli 2017 22:26

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York bleven vrijdag dicht bij huis. Opvallend waren de forse koersdalingen van sigarettenfabrikanten, na het bericht van de Amerikaanse overheid dat het nicotinegehalte in sigaretten zodanig verminderd moet worden dat ze niet langer verslavend zijn. Verder reageerden beleggers op cijfers over de Amerikaanse economie en het consumentenvertrouwen.

De leidende Dow-Jonesindex sloot met een winst van 0,2 procent op 21.830,31 punten. De brede S&P 500 verloor 0,1 procent tot 2472,10 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq speelde ook 0,1 procent kwijt tot 6374,68 punten.

Altria, bekend van sigarettenmerken als Marlboro en L&M, verloor bijna 10 procent aan beurswaarde na het bericht van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). Het aandeel van branchegenoot British American Tobacco verloor in New York ruim 7 procent, waar het eerder in Londen ook al bijna 7 procent verloor.

Amazon

Webwinkel- en technologiegigant Amazon zag 2,5 procent van zijn beurswaarde verdampen na tegenvallende cijfers. De winst van het concern viel in het tweede kwartaal 77 procent lager uit, vooral door hogere uitgaven. Olieconcern ExxonMobil verloor 1,5 procent na cijfers, terwijl branchegenoot Chevron door beleggers 1,9 procent hoger werd gezet.

De resultaten van speelgoedfabrikant Mattel (min 8 procent) en koffieketen Starbucks (min 9 procent) vielen duidelijk niet in goede aarde. Die van farmaceut Merck, oliedienstverlener Baker Hughes en chipproducent Intel wel. Ook Farmaceut AbbVie (min 1,8 procent) en luchtvaartmaatschappij American Airlines (plus 1 procent) openden de boeken.

Nieuwe tegenvaller voor Trump

Verder stond het sentiment wat onder druk door een nieuwe tegenvaller voor president Donald Trump. Die zag een uitgekleed plan om delen van de Amerikaanse zorgverzekering Obamacare te ontmantelen sneuvelen in de Senaat. De nederlaag lijkt de onzekerheid over de haalbaarheid van de politieke plannen van Trump op de markten verder aan te wakkeren.

Zorgbedrijven als UnitedHealth Group en HCA sloten juist tot 1,2 procent hoger. Acadia Healthcare maakte zelfs een koerssprong van bijna 8 procent.

De euro was 1,1753 dollar waard, dat was evenveel als bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent meer op 49,71 dollar. Brentolie klom 2 procent in prijs tot 52,52 dollar per vat.