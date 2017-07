Update: merendeel fabrieken Shell Pernis stilgelegd

Maandag 31 juli 2017 06:56 Brand leidde tot stroomonderbreking.(ABM FN-Dow Jones) Shell Pernis heeft een groot aantal van de fabrieken stilgelegd. Dit maakte de energiereus zondag bekend."Door de gebrekkige elektriciteitsvoorziening hebben we besloten om het merendeel van de fabrieken op veilige en gecontroleerde wijze uit bedrijf te nemen, met fakkelen tot gevolg. Bij het fakkelen is ook een rookpluim zichtbaar; dit komt omdat we door gebrek aan stoom op dit moment niet volledig kunnen verbranden", meldde Shell op de eigen website.Daar voegde Shell nog aan toe dat het steeds in overleg is met de Veiligheidsregio en DCMR.De problemen bij Shell Pernis begonnen zaterdagavond laat, toen er een stroomonderbreking plaatsvond als gevolg van een brand in een hoogspanningsstation.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 31, 2017 00:56 ET (04:56 GMT)