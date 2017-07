Update: meer winst voor bierbrouwer Heineken

Maandag 31 juli 2017 08:29 Autonome omzetgroei van bijna 6 procent.(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft zoals verwacht in het eerste halfjaar van 2017 een hogere winst op een gestegen omzet behaald. Dit maakte de bierbrouwer uit Amsterdam maandag voorbeurs bekend."We hebben in het eerste halfjaar sterke resultaten geleverd, waarbij alle vier regio's positief hebben bijgedragen aan autonome volumegroei, omzet en operationeel resultaat", zei bestuursvoorzitter Jean-François van Boxmeer in een toelichting op de cijfers."Europa leverde een goede prestatie, het momentum bleef sterk in de Amerika's en Azië/Pacific, en de resultaten verbeterden in Afrika, Midden-Oosten & Oost-Europa, ondanks aanhoudend moeilijke marktomstandigheden", voegde de topman toe.Heineken realiseerde in het eerste halfjaar autonoom een 11,8 procent hoger bedrijfsresultaat van 1,81 miljard euro en een met 6,0 procent gestegen nettowinst voor bijzondere posten van 1,04 miljoen euro op een 3,8 hogere halfjaaromzet van 10,5 miljard euro. De operationele en netto winstcijfers zijn exclusief bijzondere posten en amortisatie, ofwel beia.Autonoom bleef de omzet per hectoliter gelijk op 91 euro, terwijl de omzet autonoom met 5,7 procent groeide.De uiteindelijke netto halfjaarwinst steeg met 48,6 procent van 586 miljoen naar 871 miljoen euro, waarbij de winst vorig jaar werd geraakt door een afschrijving op de activiteiten in de Democratische Republiek Congo van 233 miljoen euro.De vrije kasstroom steeg met 38 procent naar 746 miljoen euro.Analisten hadden gemiddeld gerekend op een geconsolideerd biervolume van 99,8 miljoen hectoliter, een halfjaaromzet van 10,32 miljard euro en een operationeel resultaat van 1,75 miljard euro. Hun verwachting voor de winst voor bijzondere items bedroeg 1,04 miljard euro en er werd uiteindelijke nettowinst van 918 miljoen euro voorzien.Heineken kwam in de eerste zes maanden uit op een geconsolideerd biervolume van 101,3 miljoen hectoliter, waarbij alle regio's bijdroegen aan de groei. Autonoom betekende dit een toename van 2,6 procent.Heineken meldde dat er volumedaling was in belangrijke markten als Nigeria, Rusland en Egypte, maar sterke volumegroei plaatsvond in Ethiopië en Zuid-Afrika. In de regio Amerika's was er volumedaling in de Verenigde Staten, Brazilië en Panama, die echter ruimschoots werd gecompenseerd door sterke volumegroei in Mexico.In Azië/Pacific was er dubbelcijferige volumegroei in Vietnam en Cambodja, maar volumedaling in Indonesië en Maleisië en Heineken noemde de prestaties in China "teleurstellend".In Europa was er volumegroei dankzij Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal, die volumedalingen in het Verenigd Koninkrijk, Polen en Griekenland meer dan compenseerden.In thuismarkt Nederland was er een laag enkelcijferige volumegroei dankzij de premium biermerken en de bieren met lage of geen alcoholpercentages.Sinds 1 juni is het overgenomen Brasil Kirin geconsolideerd in de rapportage van Heineken. Het bierconcern verwacht dat de overname van de Engelse pubs van Punch Taverns eind augustus 2017 kan worden afgerond.OutlookHeineken verwacht voor het hele jaar een verdere groei van autonome omzet en winst. De brouwer herhaalde voor de middellange termijn een margegroei van circa 40 basispunten per jaar te voorzien.Heineken zal op 10 augustus een interim dividend van 0,54 euro per aandeel uitbetalen. Het aandeel Heineken sloot vrijdag een procent lager op 88,35 euUpdate: om informatie toe te voegen.Door: ABM Financial News.