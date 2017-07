NIBC verhoogt koersdoel Besi

Maandag 31 juli 2017 08:31 Koersdoel naar 62,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) NIBC heeft maandag het koersdoel voor BE Semiconductor Industries verhoogd van 51,00 naar 62,00 euro en handhaafde daarbij het Accumuleren advies.Analist Edwin de Jong kondigde na de kwartaalcijfers van Besi al aan zijn taxaties te zullen herzien. De resultaten waren "opnieuw" ruim boven de verwachting, aldus de marktvorser, die zijn ramingen "significant" verhoogde.De analist verhoogde de omzetraming voor dit jaar met 7 procent en voor volgend jaar met 2 procent. De ramingen voor de EBIT stelde De Jong zelfs met 12 tot 25 procent opwaarts bij voor dit en volgend jaar. Naast een hogere omzet wees de analist ook op de toegenomen marge en relatief wat lagere operationele kosten. "De nettowinst zal ten opzichte van 2016 bijna verdubbelen", benadrukte de marktvorser.De waardering van Besi is in lijn met die van sectorgenoten, maar volgens De Jong is dit ten onrechte. Zelfs met de huidige hoge koers biedt Besi een dividendrendement van 6,2 procent, wat mogelijk is door het overtollige kapitaalsurplus van de toeleverancier uit Duiven.Het aandeel BE Semiconductor Industries sloot vrijdag 3,1 procent lager op 54,58 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 31, 2017 02:31 ET (06:31 GMT)