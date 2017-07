Europese beurzen overwegend in de plus

Maandag 31 juli 2017 12:22

AMSTERDAM (ANP) - De meeste Europese beursgraadmeters krabbelden maandag licht op na de koersverliezen van voor het weekeinde. Beleggers deden het verder rustig aan op de laatste handelsdag van de positieve beursmaand juli. Op het Damrak kampte Heineken met winstnemingen na sterke halfjaarcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de plus op 526,82 punten. De hoofdindex stevent af op een koerswinst in de maand juli van zo'n 3,8 procent. De MidKap steeg 0,4 procent tot 801,44 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt koersten tot 0,5 procent hoger.

ArcelorMittal voerde de AEX-fondsen aan met een winst van 1,5 procent. Kredietbeoordelaar Fitch verhoogde de outlook voor de kredietwaardigheid van het staalconcern. Biotechbedrijf Galapagos was de grootste daler met een min van 1 procent.

Heineken

Bierbrouwer Heineken daalde 0,1 procent. Het concern verkocht in het eerste halfjaar meer bier en zag de winst stijgen. De solide resultaten en de goede prestaties van het aandeel in de afgelopen tijd vormen volgens sommige analisten echter een mooi moment om wat winst te nemen.

In de MidKap prijkte beursintermediair Flow Traders bovenaan met een plus van ruim 3 procent. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM sloot de rij met een verlies van 1,5 procent.

ASMI

ASMI verloor 0,4 procent. Grootaandeelhouder Eminence Capital wil dat de chiptoeleverancier zijn gehele belang in het Aziatische ASM Pacific Technology verkoopt. Vorige week kreeg ASMI nog rake klappen na een zware koersval van het dochterbedrijf in Hongkong.

HSBC won 3,1 procent in Londen. De Britse bank zag de winst flink groeien. De grootste bank van Europa koopt daarnaast voor 2 miljard dollar aan eigen aandelen in. Het is het derde inkoopprogramma in een jaar tijd.

Positief industriecijfer China

De Britse mijnbouwers waren ook in trek dankzij een positief industriecijfer uit China. Anglo American steeg 3 procent en BHP Billiton dikte 2 procent aan.

In Parijs klom Sanofi 1,6 procent. De Franse farmaceut is iets gunstiger gestemd over de resultaten voor de rest van het jaar. Daardoor denkt het concern dat de winst dit jaar waarschijnlijk toch niet zal dalen.

De euro was 1,1728 dollar waard, tegen 1,1753 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 49,78 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 52,63 dollar per vat.