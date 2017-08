Blackstone en CVC melden zich ook voor Spreads van Unilever - media

Dinsdag 1 augustus 2017 08:19 Meerdere biedingen verwacht in komende weken.(ABM FN-Dow Jones) Blackstone en CVC Capital Partners willen gezamenlijk een bod van zo'n 6 miljard Britse pond uitbrengen op de divisie Spreads van Unilever en hebben het Brits-Nederlandse concern om toestemming gevraagd om dit te mogen doen. Dit schreef het Britse Sky News.Blackstone en CVC laten zich hierbij leiden door de Nederlander Marc Bolland en Harish Manwani, een ex-COO van Unilever.Ditzelfde Sky News meldde eind juli ook al dat CD&R en Bain Capital een bod van eveneens circa 6 miljard Britse pond zouden hebben uitgebracht op de tak Smeersels van Unilever, waaronder merken als Flora, Becel en Bertolli vallen. CD&R heeft ook een voormalige topman van Unilever in de gelederen, plus de oud-topman van supermarktketen Tesco.Volgens Sky News zullen in de komende weken nog meer partijen, waaronder Apollo Management en KKR, zich melden voor een overname van Spreads.Het aandeel Unilever daalde maandag 0,3 procent op 49,30 euro.