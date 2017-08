Beursblik: KBC Securities verlaagt advies voor Heineken Holding

Dinsdag 1 augustus 2017 09:59 Koopaanbeveling ingeruild voor Houden advies.(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft het advies op Heineken Holding dinsdag verlaagd van Kopen naar Houden bij handhaving van een koersdoel van 85,00 euro.Analist Cédric Duinslaeger merkte daarbij dat sinds zijn vorige adviesmelding het aandeel van de Holding met 16 procent is gestegen, waar Heineken NV in dezelfde periode met 8 procent is gestegen.Het koersdoel van 85,00 euro, met een korting van 10 procent op de door KBC Securities berekende reële koersdoelwaarde, is volgens de marktvorser gerechtvaardigd voor een 'cascade' holding zonder operationele kosten en zonder kaspositie.Het aandeel Heineken Holding noteerde dinsdagochtend 1,0 procent lager op 82,21 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 01, 2017 03:59 ET (07:59 GMT)