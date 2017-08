Dow begint nieuwe beursmaand met record

Dinsdag 1 augustus 2017 16:08

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn dinsdag met winst aan de nieuwe beursmaand augustus begonnen. Voor de Dow-Jonesindex was er zelfs meteen een record. Beleggers op Wall Street verwerken wat macro-economische cijfers en kwartaalresultaten van onder meer de grote farmaceut Pfizer.

De Dow met daarin dertig toonaangevende fondsen stond kort na de openingsbel 0,4 procent boven het recordslot van maandag op 21.978 punten. De brede S&P 500 ging 0,2 procent omhoog naar 2476 punten en technologiegraadmeter Nasdaq opende ook 0,2 procent hoger en stond op 6362 punten.

Pfizer speelde in de eerste handelsminuten wel 0,6 procent kwijt. Het farmacieconcern zag zijn omzet afgelopen kwartaal licht teruglopen, maar de winst ging wel flink omhoog. Pfizer heeft tevens zijn verwachting voor de winst per aandeel in het hele jaar wat naar boven bijgesteld.

Apple

Andere bedrijven die inzage in de boeken gaven waren onder meer telecombedrijf Sprint (plus 7 procent), sportkledingmaker Under Armour (min 5 procent) en printer- en kopieerapparatenfabrikant Xerox (plus 2 procent).

Nabeurs komt Apple met zijn kwartaalbericht. Daarbij zal de aandacht vooral uitgaan naar de verkoop van iPhones. In de eerste drie maanden van dit jaar ging die nog omlaag. Volgens Apple had dat te maken met de hoge verwachtingen bij consumenten rond de nieuwe versie die later dit jaar uit moet komen. Zij wachten waarschijnlijk op het nieuwe toestel.