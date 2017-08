Specsavers groeit in Nederland

Woensdag 2 augustus 2017 07:04

HUIZEN (ANP) - Optiekketen Specsavers heeft het afgelopen boekjaar ruim 6 procent meer omzet geboekt in Nederland, maakte het van oorsprong Britse bedrijf woensdag bekend. In totaal kwam de omzet uit op 135 miljoen euro tegen 127 miljoen euro in het boekjaar 2015-2016.

Ook het marktaandeel steeg. Een op de vier in Nederland verkochte brillen en hoortoestellen komt bij Specsavers vandaan, aldus de onderneming. In de optiektak ging de omzet van Specsavers met 10 procent omhoog. Bij de afdeling hoortoestellen was er juist een daling van 12 procent. De prijs van hoortoestellen nam met 30 procent af, maar Specsavers wist dit deels te compenseren met hogere verkopen.

Wereldwijd ging de omzet van Specsavers met 6,6 procent omhoog naar bijna 2,6 miljard euro. Specsavers is in tien landen actief.

Concurrent GrandVision maakte dinsdag al halfjaarcijfers bekend. De uitbater van optiekketens als Pearle en Eyewish kende in de eerste zes maanden van het jaar een omzetgroei van ruim 3 procent, maar zag de winst dalen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2016. De sterkere vraag naar zonnebrillen en lenzen hielpen het bedrijf.