Hunter Douglas boekt hogere resultaten

Woensdag 2 augustus 2017 08:38 Omzetstijging onder andere vanwege volumegroei en bijdrage door acquisities.(ABM FN-Dow Jones) Hunter Douglas heeft in de eerste helft van 2017 een hoger bedrijfsresultaat op een hogere omzet geboekt. Dit meldde de fabrikant van raam- en gevelbekleding woensdag voorbeurs.Hunter Douglas boekte in de eerste zes maanden van 2017 een bedrijfsresultaat (EBITDA) van 175,8 miljoen dollar, in vergelijking tot 154,0 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De operationele winst steeg 8,4 procent tot 127,4 miljoen dollar. Onder de streep resteerde een nettowinst van 99,5 miljoen dollar, tegen 83,7 miljoen dollar een jaar eerder.De omzet bedroeg in de eerste helft van 2017 1,5 miljard dollar, tegen 1,3 miljard dollar vorig jaar.OutlookHunter Douglas verwacht een aanhoudende groei in Europa, de Verenigde Staten en Azië en een voortdurende moeilijk economisch klimaat in Latijns-Amerika.Het aandeel Hunter Douglas sloot dinsdag 0,2 procent lager op 73,91 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 02, 2017 02:38 ET (06:38 GMT)