Arcadis gaat meewerken aan bouw metrotunnel Sydney

Woensdag 2 augustus 2017 08:41 Totale contractwaarde 2,8 miljard Australische dollar.(ABM FN-Dow Jones) Arcadis heeft een opdracht binnengehaald om mee te werken aan de bouw van een metrotunnel in Sydney. Dit maakte het advies- en ingenieursconcern woensdagochtend bekend.Een woordvoerder van Arcadis wilde niet bekend maken hoe groot de financiële beloning is voor de werkzaamheden, maar zei wel dat de totale opdrachtsom voor het metroproject 2,8 miljard Australische dollar bedraagt.Arcadis gaat de werkzaamheden uitvoeren in een joint venture met BG&E. De twee bedrijven gaan civiele en structurele ontwerpdiensten leveren voor de bouw van de tunnel van mee dan 15 kilometer onder de haven van Sydney."We zijn erg trots om te werken aan één van de grootste en meest transformatieve projecten in de Australische infrastructuurgeschiedenis", zei CEO Peter Oosterveer in een toelichting.Begin mei meldde Arcadis reeds ingehuurd te zijn voor andere werkzaamheden voor het metroproject. Ook hierbij werd geen opdrachtsom bekend gemaakt.Het aandeel Arcadis sloot dinsdag op 17,20 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 02, 2017 02:41 ET (06:41 GMT)