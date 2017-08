Beursblik: ING verlaagt koersdoel GrandVision

Woensdag 2 augustus 2017 10:10 Koersdoel naar 26,25 euro.(ABM FN-Dow Jones) ING heeft woensdag het koersdoel voor GrandVision verlaagd van 27,00 naar 26,25 euro met handhaving van de koopaanbeveling."Opnieuw waren de verwachtingen te hoog", concludeerde analist Tijs Hollestelle van ING, nadat het aandeel GrandVision dinsdag 7 procent verloor na het openen van de boeken. Hollestelle wees er op dat voorafgaand aan de cijfers duidelijk had moeten zijn dat het kwartaal een "relatief moeilijke" vergelijkingsbasis kende en ook het negatieve effect van Pasen zou alom bekend moeten zijn geweest.Hollestelle rekent voor de periode van 2016 tot en met 2019 op een samengestelde jaarlijkse omzetgroei van 3,7 procent. De consensus ligt voor deze periode op 5,3 procent. Een erg sterke margegroei zit er volgens ING ook niet in. Hollestelle wees op de strategische plannen van de uitbater van optiekketens, die de kostenbasis zullen verhogen. Echter deze plannen, die leiden tot een consolidatie van de nog altijd erg gefragmenteerde eindmarkten, zijn wel de basis voor het koopadvies van ING, die kunnen worden bekostigd door de "erg gezonde" financiële positie en kasstroom van de onderneming.Op een vlak Damrak koerste GrandVision woensdag 0,2 procent lager naar 22,00 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 02, 2017 04:10 ET (08:10 GMT)