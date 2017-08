Nieuwe opdracht voor Fugro

Woensdag 2 augustus 2017 11:43 Werkzaamheden voor Britse mijn.(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft twee grote nieuwe contracten binnengehaald. Dit maakte de bodemonderzoeker woensdag bekend, zonder financiële details te geven.Het betreft stresstesten en seismisch onderzoek bij een mijn in het Engelse North Yorkshire. De werkzaamheden zullen tot mei 2018 duren.Fugro voerde al eerder onderzoek uit voor de opdrachtgever Sirius Minerals.Op een rood Damrak koerste het aandeel Fugro woensdag 1,0 procent lager op 13,39 euro. Donderdag komt de bodemonderzoeker voorbeurs met halfjaarcijfers.Door: ABM Financial News.